Serie B | si ricomincia Pietro Pezzi per la salvezza Mosaico per rilanciarsi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Giornata piena al palasport Angelo Costa per la ripresa dei campionati diB, fermi da due settimane per la lunga parentesi dedicata alla Coppa di Lega (nessuna squadra ravennate qualificata). Cominceranno, alle 17, i ragazzi della, attesi ad una difficile volata finale per strappare la secondaconsecutiva, magari al fotofinish, come accadde lo scorso anno. La sfida è di quelle delicate, perché arriva la Promopharma San Marino, che naviga anch’essa nella bassa classifica: 10 i punti dei ravennati, 12 quelli dei "titani". Rizzi deve riorganizzare la squadra dopo il lungo filotto di sconfitte giunto prima della pausa. Lo farà senza l’opposto Sfondrini, che ha rescisso il contratto e non è stato sostituito, con la squadra che cercherà risorse interne per reagire al difficile momento. Dopo cena ...