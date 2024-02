Serie B | Sampdoria sconfitta a Pisa 2-0 Vincono Bari e Catanzaro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Laripiomba nella crisi e resta nei bassifondi della classifica. La squadra di Andrea Pirlo perde 2-0 sul campo dele resta a 27 punti, cinque in più delin zona playout. A complicare il cammino dei blucerchiati è l’espulsione di Giordano al 46? per doppio giallo. Al 58? Caracciolo apre le marcature, al 70? Barbieri chiude i giochi. Ilvince e torna a sorridere. La squadra pugliese supera il Lecco 3-1 con le reti di Benali, Puscas e Sibilli, che rendono inutile il sigillo finale di Novakovich (81?). Sorride anche ilche batte 3-2 l’Ascoli, in 10 dal 58? per rosso a Valzania. I gol di Antonini e Iemmello, con l’autogol di Bellusci, vanificano le reti di Mantovani e Botteghin. Cittadella-Parma 1-2 Cremonese-Reggiana 1-1 Ferallò-Palermo ...

Sampdoria-Modena e Ternana-Como sono valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili ... (ilveggente)

Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

Terminate le tre gare in campo alle ore 16.15, valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Inizia con una vittoria ...con Iemmello e l'autogol di Bellusci. Cade ancora la ...Sugli spalti dell'Arena Garibaldi, per Pisa-Sampdoria, c'è Giampaolo Pazzini, seduto accanto a Nicola Legrottaglie Giampaolo Pazzini in tribuna per vedere l ...Gol ed emozioni nelle due gare delle ore 16:15 della 24ª giornata di Serie B. Allo Stadio Nicola Ceravolo, il Catanzaro ribalta l'Ascoli nei minuti finali, ...