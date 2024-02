Serie B maschile | oggi il big match al Pala Keynes Scontro al vertice Prato sfida la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Con il rinvio diCalcio a 5-Buldog Lucrezia diA2ed il turno di riposo previsto per la B femminile dello stesso club, in questo fine settimana le attenzioni degli appassionati di calcio a cinque sono tutte puntate sul bigdel campionato dial(ore 15) è in programma lofra le prime due della classe, l’Italgronda Futsalseconda e padrona di casa e laFutsal Pontedera. Per la squadra allenata da Massimo Zudetich il confronto significa una importante occasione di rilancio dopo alcuni passaggi a vuoto, ma visto il divario esistente fra le due formazioni, non può consentire l’aggancio in classifica. ...