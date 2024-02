Serie B | i risultati del 24° turno | il Parma vola | frena la Cremonese

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo l’anticipo vinto dal Como con la rete di Strefezza, in campo tutte le altre gare della 24a giornata dellaB Dopo l’anticipo vinto dal Como con la rete di Strefezza, in campo tutte le altre gare della 24a giornata dellaB. Tutti i: Nelle gare delle ore 14 vince il Venezia sul campo del Sudtirol con le reti di Pohjanpalo (doppietta) e Zampano. Biancorossi anche in dieci con l’espulsione di Masiello. Vittoria del Palermo sul campo della FeralpiSalò: i rosanero continuano la loro corsa verso le prime due posizioni e interrompono la striscia positiva dei Leoni del Garda. Le reti di Ranocchia e Soleri indirizzano la gara verso i siciliani, Dubickas al 91esimo mette paura a Corini. Doppio pareggio nelle sfide tra Modena–Cosenza e–Reggiana: i canarini vanno avanti con Gliozzi e poi si ...

Giornata amara per la Fezzanese che perde in ’zona Cesarini’ il derby casalingo con l’Albenga , interrompendo così la STRISCIA di due vittorie ... (sport.quotidiano)

Il Cagliari di Claudio Ranieri cerca punti salvezza contro una Lazio che invece prova a trovare riscatto dopo gli ultimi risultati negativi. Ecco le formazioni ufficiali: CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; ...La Tresor Competition proseguirà la sua avventura nel GT World Challenge Europe anche per la stagione 2024, continuando a schierarsi come portacolori del marchio Audi Sport. La squadra diretta da Ferd ...8' Bernabé (P), 39' Hernani (P), 45'+4 Negro (C) CREMONESE-REGGIANA 0-0 LIVE, in diretta su Sky Sport 252 FERALPISALÒ-PALERMO 0-0 LIVE, in diretta su Sky Sport 253 SUDTIROL-VENEZIA 0-1 LIVE, in ...