Serie B | 24° giornata | il Catanzaro ribalta l’Ascoli | vincono anche Parma | Venezia e Bari

(Di sabato 10 febbraio 2024) Milano, 10 febbraio 2024 – VentiquattresimadiB che tra l’anticipo di ieri e le otto partite odierne ci ha regalato gol e spettacolo. Dal gol di Strefezza decisivo nella vittoria del Como, fino al successo in rimonta delsull'Ascoli, passando per le vittorie di. L’unica gara che resta da giocare è il posticipo di domenica che metterà di fronte Ternana e Spezia, un match fondamentale in ottica salvezza. Ci pensa ancora Strefezza Come già accaduto la scorsa, il colpo della sessione invernale del calciomercato del Como si rivela fondamentale. A Gabriel Strefezza bastano 7 minuti per mettere la sua firma nel match contro il Brescia. Servito da Curto, controlla nello stretto e poi siluro che Andrenacci non può tenere. Galvanizzati dal ...