Serie B 2023 2024 | il Parma allunga in vetta | Cittadella ko e +6 sulla Cremonese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Cambia la situazione nei piani alti della classifica diB. Tra le prime della classe, dopo il successo del Como di ieri col Brescia, solo lamanca l’appuntamento con i tre punti. A sorridere quindi, nella ventiquattresima giornata, è ilche supera 2-1 ile sale a +6formazione grigiorossa, seconda classificata a 45 punti, come il Como. Dopo quaranta minuti Man e compagni sono avanti già di due reti. All’8? Bernabè sblocca il risultato, mentre al 38? è Hernani a raddoppiare. Nel recupero del primo tempo Negro accorcia le distanze e riapre la partita, ma ilsi difende bene e porta a casa la quindicesima vittoria della sua stagione in B. Solo 1-1 contro la Reggiana per la, in svantaggio al 57? con Marcandalli. Al 70? ...