Serie A | oltre a Roma-Inter altri due anticipi | le partite

(Di sabato 10 febbraio 2024)è il fulcro deglidella ventiquattresima giornata diA, ma allo stesso tempo non è l’unica partita di oggi. Ce ne sono anche altre due, dopo che ieri il turno si è aperto con l’1-3 dell’Empoli a Salerno.A 2023-2024 – 24ª GIORNATA Cagliari-Lazio sabato 10 febbraio ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZNsabato 10 febbraio ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Sassuolo-Torino sabato 10 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Fiorentina-Frosinone domenica 11 febbraio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Bologna-Lecce domenica 11 febbraio ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Monza-Verona ...

