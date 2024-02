Serie A a 18 | le big in contropiede La richiesta di Inter | Juve e Milan Riforma sul tavolo della Figc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) E’ un tema che ritorna. Ma stavolta potrebbe esserci davvero un cambiamento spesso solo auspicato, perché si sono mosse in maniera congiunta le big del nostro campionato. Si infiamma il dibattito sulla annunciatadei nostri tornei:ntus e, come ha appreso nella serata di ieri l’Ansa, sono infatti uscite allo scoperto in un incontro in Federcalcio con il presidente federale, Gabriele Gravina, nel quale si sono schierate per ridurre l’organicoA da 20 a 18 squadre, posizione questa in controtendenza rispetto a quella di molti altri club. Nell’incontro, l’era rappresentata dall’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal dirigente avvocato Angelo Cappellini; lantus dall’ad, Maurizio Scanavino, e dal ...