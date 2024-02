Sequestrata a Brindisi la Ocean Viking di Sos Mediterranée

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nuovo sequestro amministrativo in Puglia per la navedi Sos, il secondo in meno di due mesi nella regione. Dopo l'incidente a Bari lo scorso dicembre, la nave è stata bloccata oggi nel porto diper un periodo di 20 giorni. A bordo si trovano 261 migranti soccorsi in quattro operazioni al largo della Libia. La Capitaneria di Porto ha condotto verifiche sulle procedure di salvataggio, identificando presunte "violazioni del decreto Piantedosi" che regola gli interventi delle organizzazioni non governative (ONG) nelle operazioni di soccorso in mare. In seguito al sequestro, è prevista anche una sanzione amministrativa per l'ONG Sos. Questo episodio conferma la complessità e la delicatezza delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo e solleva nuovamente ...