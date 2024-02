Senaldi | lezione-Mattarella sulle foibe | Non fu vendetta sui fascisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il presidente ha abbattuto “il muro di Gorizia”, perché è da lì che in Italia passava la Guerra Fredda. Bene, era ora. È caduto 35 anni dopo quello di Berlino. Il discorso di Sergionel Giorno del Ricordo dell'esodo giuliano -dalmata, che è poi il genocidio degli italiani d'Istria, è un punto di partenza. La strada la aprì il comunista Giorgio Napolitano, nel 2007, parlando di pulizia etnica perpetrata dai partigiani titini e di piani d'annessione della Jugoslavia. Ne nacque un incidente diplomatico con la Slovenia e la Croazia, ma l'anno dopo il Quirinale non ritrattò. Ieri il capo dello Stato ha pronunciato parole inequivocabili: «La ferocia che si scatenò contro gli italiani non può essere derubricata alla voce, comunque ignobile, di atti die giustizia sommaria contro ioccupanti». E ancora: «La sola ...