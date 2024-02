Selvaggia Lucarelli su Geolier | “Razzismo verso un pezzo di paese che non riconosciamo come reale”

Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Dargen D'Amico dice che il suo appello da Sanremo per il cessate il fuoco a Gaza non è un atto ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Dargen D’Amico dice che il suo appello da Sanremo per il cessate il fuoco a Gaza non è un atto “politico” e Selvaggia Lucarelli ... ()

Giorgia Lei ce l’ha messa tutta, s’è visto l’impegno e il desiderio di non fare la bella figurina sul palco. Nonostante questo, non è una conduttrice ... (ilfattoquotidiano)

Ieri sera il Festival di Sanremo è stato incentrato sulla serata cover , durante la quale i trenta artisti in gara si sono cimentati in una loro ... (isaechia)

Eccellenze Meridionali Selvaggia Lucarelli svela finalmente il mistero : perché Geolier è in testa alla classifica? La quarta serata del Festival di ... (eccellenzemeridionali)

Con un post sui suoi canali social, la giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli ha parlato del 'fenomeno' Geolier e delle contestazioni al televoto ricordando che non è il primo cantante ...Così Selvaggia Lucarelli commenta su X (ex Twitter) i fischi e le polemiche nei confronti di Geolier e del suo primo posto a Sanremo dopo la serata dei duetti. La blogger scrive: "Geolier non mi piace ...La giornalista ha pubblicato sul suo profilo su X la mail che l'azienda U- Power, di cui è testimonial l'attore americano, avrebbe mandato ai rivenditori il primo febbraio con i dettagli della campagn ...