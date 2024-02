Sei Nazioni 2024 | Inghilterra imbattuta | Galles piegato 16-14

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’batte 16-14 ilnel match valido per la seconda giornata del Sei. La Nazionale di Borthwick vince rimontando nel secondo tempo dopo aver chiuso i primi 40 minuti sotto 14-5. Nella seconda frazione, Ford avvia la risalita al 47? con un calcio di punizione. Dingwall fa meta al 63? e sempre Ford opera il sorpasso al 73? con un altro calcio.che sale al primo posto con 8 punti e due vittorie e zero sconfitte. Seconda sconfitta per il, che è quinto a 3 punti. L’Irlanda potrà superare l’in caso di successo contro l’Italia domani a Dublino alle 16. SportFace.

Si è appena conclusa a Cork la sfida valevole per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 e al Virgin Media Park, meglio conosciuto come il Musgrave Park, sono scese in campo l'Irlanda junior. L'obiettivo dell'Irlanda è rivincere il Sei Nazioni, magari abbinandoci di nuovo il Grande Slam. Di ciò farà le spese anche l'Italia, che domenica all'Aviva Stadium di Dublino avrà un impegno proibitivo.