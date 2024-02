Sei Nazioni 2024 | Inghilterra-Galles 16-14 | gli inglesi soffrono e vincono in rimonta nel finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il secondo match del secondo turno Seidi rugby vede l’battere inilper 16-14 dopo che la prima frazione dell’incontro giocato a Twichenham (Londra) si era chiuso sul 5-14 per gli ospiti, beffati nella ripresa da un piazzato di Ford al 71?. Viene assegnato il punto di bonus difensivo aii, che salgono a quota 3, restando al quinto posto, mentre glicentrano un’altra vittoria senza bonus e si portano momentaneamente in vetta a quota 8, in attesa di Irlanda-Italia. Nel primo tempo l’resta temporaneamente in inferiorità numerica al 12? a causa del cartellino giallo rifilato a Chessum e gli ospiti ne approfittano, trovando al 16? la meta tecnica che inoltre lascia per qualche minuto gli ...