Secondo voi chi vincerà Sanremo?

È di questi giorni la notizia che i “mori” delle processioni di Mendrisio non vanno più bene. In perfetto stile da “cancel culture” (cultura della cancellazione) per non offendere (chi) non verranno ...Si candida alle europee e si propone anche come nuovo "Duce" Stefano Bandecchi. "Mi candiderò alle europee come capolista in tutte le circoscrizioni, io conto ...TAVOLA ROTONDA. Conversazione con giovani russi a cura di Sacha Cepparulo, dottorando all’Università Statale di San Pietroburgo.