Sechi | Biden non ha l' età Il giocattolo Usa si è inceppato

(Di sabato 10 febbraio 2024) Spente le luci di Sanremo, il momento onirico finirà e le chiavi della Repubblica saranno riconsegnate alla realtà. Che succede? Quattro miliardi di persone in 62 Paesi vanno al voto nel 2024, due sono le scadenze più importanti in agenda: nei primi giorni di giugno, l'elezione del Parlamento europeo; all'inizio di novembre la scelta del presidente degli Stati Uniti. L'Occidente ha un doppio appuntamento con il destino e il voto americano si sta profilando in tutta la sua tragica grandezza. Siamo a una riedizione dello scontro del 2020, Joecerca un secondo mandato, Donald Trump si lancia verso un clamoroso ritorno alla Casa Bianca. I candidati insieme sommano la bellezza di 158 anni (81 e Trump 77), siamo di fronte a un campionato mondiale di senilità che non ha riscontro in nessuna democrazia. Per dare un'idea della stranezza della ...