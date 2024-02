Scoperto cadavere in un laghetto artificiale per pesca sportiva alla periferia di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Una persona è stata trovata morta nelle acque di unadibito ad attività dinella struttura Pianeta Verde, in via Buccinasco,di. L’rme è stato dato dal titolare. Sul posto sono intervenuti i mezzi del ‘118’, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un uomo, ma in avanzato stato di decomposizione. È stato il gestore delintorno alle 15.4 a far scattare l’rme dopo avere visto galleggiare il. Per recuperare la salma sul posto è arrivato anche il nucleo di soccorso acquatico dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.