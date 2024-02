Scomparso Stefano Sgueglia | aveva restaurato il castello di Limatola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto E’l’imprenditore che con la sua famiglia haildi(Benevento) e ildi Rocca Cilento (Salerno) trasformandoli in strutture per eventi e ospitalità tra le più apprezzate in Campania. L’imprenditore era anche Presidente di Assocastelli in Campania. Lo annuncia Ivan Drogo Inglese presidente nazionale di Assocastelli e dell’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano che esprime anche il cordoglio dei consigliere e dei soci delle organizzazioni. Drogo Inglese ha ricordato come “in occasione di un recente incontro ufficiale con il Ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè, volli proprioal mio ...