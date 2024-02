Scompare il giornalista irpino Romano | il ricordo di Rotondi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendo la notizia della scomparsa di Alfredoe amico di sempre.Alfredo era una intelligenza versatile e irrequieta, come deve averla undi razza, quale lui era. Fu direttore di emittenti televisive e di periodici d’avanguardia, come il bellissimo ‘Itinerari’, una delle riviste più intriganti degli anni novanta.Li chiamai alla direzione della ‘Discussione ‘ venticinque anni fa, e pur venendo da altra cultura politica, seppe lasciare il segno anche a piazza del Gesù.Alla moglie e a tutti i familiari desidero esprimere tutta la mia più affettuosa vicinanza in questa ora tragica”. Così in una nota il deputato Gianfranco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.