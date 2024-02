Sciopero treni lunedì 12 febbraio 2024 | orari garantiti Trenitalia | Italo e motivazioni dello stop

La settimana per chi viaggia in treno potrebbe iniziare all’insegna dei disagi. Domani, lunedì 12 febbraio , è stato infatti indetto uno sciopero . ... (tg24.sky)

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane ...Per lunedì 12 febbraio 2024 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Italo e Trenord. L'iniziativa inizierà dalle 9 di mattina e si concluderà alle 17, ma potrà comportare ...Roma - Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in programma ...