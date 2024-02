Sci | Gut-Behrami vince gigante Soldeu e passa in testa alla Coppa del mondo | Brignone quarta

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 feb. - (Adnkronos) - Lara Gut-ildi, valido per ladeldi sci alpino femminile. La svizzera rimonta dal 9° posto della prima manche e si impone con il tempo di 1'59"27 precedendo di un solo centesimo la neozelandese Alice Robinson (1'59"28) e di 15 centesimi la statunitense AJ Hurt (1'59"42). Le due azzurre Marta Bassini e Federica, prima e seconda dopo la prima manche chiudono rispettivamente sesta e. Gut-scavalca di soli 5 punti in vettaclassifica generale deldella statunitense Mikaela Shffrin, oggi assente per i postumi dell'infortunio di Cortina.

