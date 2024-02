Sci freestyle | Guangpu Qi e Karenna Elliott vincono negli aerials a Lac-Beauport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prima giornata per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci, disciplina, a Lac-(Canada). In programma c’erano la gara maschile e femminile, mentre domani ci sarà il replay dopo aver recuperato oggi la prova non disputata a Le Relais. Al maschile la vittoria è andata al cineseQi con il punteggio di 124.78: per l’asiatico si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella raccolta a Ruka a dicembre, il terzo posto di Deer Valley e il sesto posto di Changchun. Seconda posizione per il suo connazionale Xindi Wang a 119.47 punti, mentre terzo è il padrone di casa, il canadese Emile Nadeau con 105.30. Qi che rimane in testa alla classifica con 300 punti. Al femminile vince invece la statunitensecon 89.18 punti alla prima vittoria in ...