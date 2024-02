Sci alpino | startlist slalom Soldeu 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Domenica 11 febbraio andrà in scena lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Si conclude il weekend ad Andorra dopo il gigante vinto dalla svizzera Lara Gut. Si preannuncia una gara imprevedibile tra i rapid gates., visto che sono assenti per infortunio le due grandi favorite della specialità: la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova. Le pretendenti più accreditate per il podio sono la tedesca Lena Duerr, le svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson, la svizzera Michelle Gisin, la croato Leona Popovic, l’austriaca Katharina Liensberger, la statunitense Paula Moltzan. Lein gara proveranno a qualificarsi per la seconda manche: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia ...