Sci alpino | startlist slalom Bansko 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

(Di sabato 10 febbraio 2024) Domenica 11 febbraio andrà in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Si conclude il fine settimana in Bulgaria dopo il gigante vinto dallo svizzero Marco Odermatt. Si preannuncia grande spettacolo tra i rapid gates, con diversi pretendenti alla vittoria e al podio. Appuntamento con la prima manche alle ore 09.30, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30 Il favorito della vigilia sarà l’austriaco Manuel Feller, il quale dovrà prestare molta attenzione al norvegese Henrik Kristoffersen, al francese Clement Noel, agli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, al norvegese Atle Lie McGrath. Da osservare anche il tedesco Linus Strasser e all’elvetico Loic Meillard. L’Italia spera in un guizzo da parte di Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Di seguito il calendario ...

Domenica 11 febbraio andrà in scena lo slalom femminile di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si conclude il weekend ad Andorra dopo il gigante vinto dalla svizzera L ...VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - SOLDEU - Lara Gut-Behrami rimonta dal nono posto della prima manche e vince il gigante in Andorra, andando a prendersi anche la testa della classifica generale.