Sci alpino | Lara Gut-Behrami in testa alla generale | “Non credevo di vincere dopo l’errore”

(Di sabato 10 febbraio 2024)Gut-ha completato la rimonta ed effettuato il sorpasso in classificadi Coppa del Mondo su Mikaela Shiffrin. La svizzera è riuscita ain rimonta il gigante di Soldeu (Andorra) con una seconda manche non perfetta, ma che le ha comunque permesso di recuperare dnonaprima posizione. Queste le parole dell’elvetica ai microfoni della FISla 43esima vittoria della carriera in Coppa del Mondo: “La mia prima manche non è stata perfetta, ho girato troppo intorno al palo e mi sono sentita troppo passiva sugli sci”. Sulla condotta della seconda manche: “Nella seconda manche ho semplicemente provato ad attaccare, ad andare a tutta e cercare di essere quanto più veloce possibile in ogni settore. Ho commesso un grosso errore vicino ...

Domenica 11 febbraio andrà in scena lo slalom femminile di Soldeu , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino . Si conclude il ... (oasport)

Domenica 11 febbraio andrà in scena lo slalom maschile di Bansko , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino . Si conclude il fine ... (oasport)

Domenica 11 febbraio andrà in scena lo slalom maschile di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si conclude il fine settimana in Bulgaria dopo il gigante vinto dallo svi ...VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - SOLDEU - Lara Gut-Behrami rimonta dal nono posto della prima manche e vince il gigante in Andorra, andando a prendersi anche la testa della classifica generale. La ...La vallata altoatesina, tributaria della Pusteria, riserva piacevoli sorprese agli scialpinisti. Come la lunga, ma non eccessiva, la salita ai 2593 metri dell’Hoher Mann ...