Sci alpino | Brignone quarta a Soldeu | “Gara buttata via” Bassino | “Passi avanti | sono lì”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Federicae Martahanno sfiorato il podio nello slalom gigante di, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci. Le due azzurre, dopo aver chiuso in testa la prima manche, nonriuscite a interpretare al meglio la seconda discesa complice anche una pista molto segnata e rovinata. Alla fine la vittoria è andata alla svizzera Lara Gut-Behrami, capace di rimontare dalla nona posizione di metàprecedendo di un solo centesimo la neozelandese Alice Robinson e di 15 la statunitense AJ Hurt. Molto diversa la reazione delle due italiane ai microfoni di RaiSport., in testa dopo la prima manche ma poi sesta al traguardo, spiega: “contenta, è ovvio che dopo la prima manche ci speravo ma credo che sia un ...