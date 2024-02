Scherma | Luigi Samele torna sul podio in Coppa del Mondo Il pugliese è terzo a Tbilisi

(Di sabato 10 febbraio 2024) A quasi un anno di distanza dall’ultima volta,sulindel. Ilha concluso alposto l’individuale di sciabola maschile a. Si tratta del diciottesimoin carriera per il veterano azzurro, che ottiene un risultato decisamente importante anche in vista della prova a squadra di domani, dovedovrà guidare il quartetto azzurro ad un risultato che può dare o avvicinare la qualificazione olimpica. A vincere è stato l’ungherese Aron Szilagyi, che si è imposto nell’ultimo atto contro l’iraniano Ali Pakdaman con il punteggio di 15-7. Il magiaro aveva battuto in semifinaleper 15-6, mentre nell’altra sfida Pakdaman si ...

