Scherma | le spadiste azzurre si fermano agli ottavi A Barcellona vince Kong

(Di sabato 10 febbraio 2024) Continua lo strepitoso momento di VivianMan Wai. Dopo la vittoria nel Grand Prix di Doha, arriva un altro successo nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a. La rappresentante di Honge numero uno del ranking mondiale si è imposta in finale sulla sudcoreana Seracon il punteggio di 12-11 all’ultima stoccata. Sul gradino più basso del podio ci salgono, invece la polacca Renata Knapik-Miazga e l’ungherese Eszter Muhari. Nessuna delleè riuscita ad andare oltre glidi finale, dove si sono fermate Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi, tutte in tre assalti davvero molto combattuti. Purtroppo per Santuccio è stata fatale l’ultima stoccata, con la siciliana che si è arresa per 15-14 alla brasiliana Nathalie Moellhausen. Due ...