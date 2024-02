Scherma | il fioretto maschile risponde presente Domani al Grand Prix di Torino saranno 14 gli azzurri in gara

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo la prestazione mostruosa delle ragazze ieri, anche il. Si chiudono le qualificazioni della tappa delFIE di, con un’estenuante giornata che ha sorriso agliin pedana. Sono 14 alla fine gli schermidori italiani qualificati per il tabellone principale diall’Arena Inalpi del capoluogo piemontese. Erano già ammessi alla giornata clou, per diritto di ranking, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Daniele Garozzo ed Alessio Foconi, tutti e quattro tra i primi sedici della classifica mondiale. Dopo la fase a gironi, si sono uniti a loro anche Giorgio Avola, Davide Filippi, Damiano Di Veroli e Guillaume Bianchi; che hanno evitato le forche caudine degli assalti preliminari. ...

Seconda giornata di gare, all'Inalpi Arena di Torino, per il Grand Prix FIE Trofeo Inalpi di fioretto, con in corso le qualifiche. Ci saranno ben 18 atlete italiane nel tabellone. La campionessa del mondo a squadre guida le italiane qualificate per la fase a eliminazione diretta di domenica 11 al Trofeo Inalpi 2024, Grand Prix Fie di fioretto. Semifinali e finali dalle ore