Scherma | Coppa del Mondo sciabola maschile | Samele conquista il bronzo a Tbilisi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Luigihato la medaglia diin occasione della prova individuale didelsi. Sulle pedane di, l’azzurro supera il polacco Hryciuk per 15-10, entrando nel tabellone dei 32. Qui sfida il francese Seitz e vince per 15-8, er poi affrontare agli ottavi il tedesco Bonah e batterlo 15-7. I quarti di finale lo hanno poi visto protagonista contro l’egiziano Elsissy, conuscito vincitore dallo scontro per 15-11. Lo stop dell’italiano arriva in semifinale, con l’ungherese Szilagyi che lo piega per 15-6. Perè la diciottesima medaglia tradele Grand Prix. L’Italia tornerà in pedana domani per l’inizio della ...