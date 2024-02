Scandicci all’esame di maturità A Foiano per una prestazione top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Per il girone B, oggi alle 14,30, si gioca l’anticipo dell’8ª giornata di ritorno fra Nuova, gara anticipata per il carnevale didella Chiana, il più antico d’Italia e tra le più importanti manifestazioni del genere. Un antipasto interessante, un ostacolo assai impegnativo per i Blues del tecnico Claudio Ventrice, contro avversari ostici, pronti ad invertire la rotta dopo aver raccolto soltanto due punti nelle ultime quattro giornate. Pertanto, per questo impegno al comunale dei "Pini" alloservirà molta prudenza nell’affrontare unche con Betti e Adami, i suoi uomini migliori, mira a tornare a brindare. L’obiettivo della società aretina è di riconquistare un posto nei play off come era preventivato alla partenza. Anche se la gara si prospetta complicata, ...