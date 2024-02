Scaletta finale Sanremo 2024 cantanti | ospiti e addio Amadeus

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si conclude stasera, sabato 10 febbraio, la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana con ladi. Dopo Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini,sarà affiancato da Fiorello che arriva sul palco dell'Ariston come co-conduttore per chiudere un cerchio insieme al suo grande amicone. Lo showman aveva ricoperto già questo ruolo durante durante i primi due Festival targati Sebastiani, nel 2020 e nel 2021, e così farà quest'anno. Come è noto,dirà: ha deciso si fermarsi a cinque edizioni consecutive condotte per andare alla ricerca di nuovi format e trovare idee nuove. "La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo che possa proseguire perché ...