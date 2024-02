Scaletta finale Sanremo 2024 | 10 febbraio | ordine uscita Campioni

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Festival digiunge alla serata. Dalle 20.40 di sabato 10andrà in scena la quinta e ultima serata della kermesse canora che nella serata delle Cover ha vinto trionfare Geolier e i suoi ospiti – Guè, Gigi D’Alessio, Luchè. I 30 artisti in gara si esibiranno nuovamente con la propria canzone originale in vista della top 5 rivelata a fine serata che porterà a decretare il vincitore del Festival numero 74. Ma non solo questo: un altro momento fondamentale della serata sarà l’apertura, quando verrà svelata la classifica provvisoria che, a differenza delle serata precedenti, includerà tutti i 30 cantanti – e non più solo la top 5. A votare da inizio serata sarà il pubblico, attraverso il televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ...