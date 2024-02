Scaletta della serata finale di Sanremo 2024 | classifica 30 Big | ospiti e ordine di uscita

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sabato 10 febbraio si conclude, il 74° FestivalCanzone Italiana. Laprevede le esibizioni di tutti e 30 cantanti in gara ed in apertura, per la prima volta, scopriremo laprovvisoria degli artisti. Sul palco dell’Ariston, insieme ad Amadeus, tornerà come co-conduttore Fiorello. Scopriamo laufficiale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.