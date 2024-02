Saviano “adotta” Geolier | “Guardate che la Rai di governo cercherà di non farlo vincere”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Angelina Mango ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla del 74mo Festival di Sanremo. La cantante, in gara con ‘La Noia’, ha ottenuto 22 voti. Alle sue spalle, entrambe con 18 voti, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. Loredana Bertè ha vinto invece il Premio della Critica Mia Martini del 74mo Festival di Sanremo. La cantante, in gara con il brano ‘Pazza’, ha ottenuto 54 voti. Dietro di lei, Fiorella Mannoia con ‘Mariposa’ ha ottenuto 16 voti e Diodato con ‘Ti Muovi’ ha ottenuto 15 voti. Fiorello: per Ama momento perfetto per lasciare E Fiorello, che si accinge a salire sul palco dell’Ariston per condurre assieme a Amadeus l’ultima serata, traccia un bilancio più che positivo di Sanremo 2024: “è un bilancio storico”. Provato dagli orari sanremesi ma molto felice parla con l’Adnkronos prima di cambiarsi per salire sul palco del Festival. Ha sempre detto che sarebbe andato a riprendersi ...