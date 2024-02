Sassuolo Torino LIVE 1-0 | sblocca subito Pinamonti

(Di sabato 10 febbraio 2024), match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.1-0 5?(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; M. Henrique, Lipani; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté;. All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Tressoldi, Defrel.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, ...

Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, prima del match contro il Sassuolo: "Mi sento responsabile, ma è uno sport di squadra comunque, giochiamo l'un ...6' Lancio di Ilic per Zapata, che però parte in posizione di fuorigioco. 4' GOL SASSUOLO! Cross dalla destra per Pinamonti che di testa tra Lovato e Belanova che lo lasciano libero, palla non ...Mattia Viti, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match contro il Torino: "Siamo tranquilli, lasciamo parlare fuori. Oggi è importante, ancora di ...