Sassuolo-Torino | infortunio muscolare per Rodriguez | entra Masina | emergenza per Juric

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tegola per Ivancon l’occorso a Ricardonel primo tempo di. Il difensore svizzero non era al meglio ma è stato schierato viste le tante assenze, però ha riportato anche lui un problema fisico e allora è stato costretto a lasciare il campo atotale per i granata in virtù delle assenze dei lungodegenti Buongiorno e Schuurs, il terzetto titolare al Mapei non c’è. SportFace.