Sassuolo Torino | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Al Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra. I neroverdi sono reduci da un momento davvero difficile. Dionisi è arrivato al punto di essere in bilico e contro i granata sarà una gara da dentro o fuori per lui con Grosso, l’ex Juve, come ombra per il futuro. Dall’altra parte Juric sogna l’Europa come tutto l’ambiente ma dopo lo 0 a 0 della scorsa giornata c’è un po’ di amarezza. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con levedere il match. Le...