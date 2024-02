Sassuolo-Torino 1-1 | highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

(Di sabato 10 febbraio 2024): ilcon glie le azioni salienti del big-match serale di sabato 10 febbraio 2024 diA, con gli episodi dae le. Ildi Dionisi ospita allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia ilguidato da Juric. Per la squadra emiliana è fondamentale vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il, alle prese con un periodo piuttosto incolore, ha invece bisogno di recuperare certezze dal punto di vista del gioco. Pinamonti (LaPresse)Juric schiera Zapata prima punta affiancato da Sanabria e con Vlasic alle spalle. Dionisi risponde con tre trequartisti (Bajrabi, Laurienté e Thorstverdt) dietro all’ex Inter Pinamonti. Ildopo ...

Il Torino si ferma sul risultato di 1-1 contro il Sassuolo e non riesce a risalire in classifica. Deludente l’esito della partita odierna per i ... ()

Al 5' SASSUOLO - Torino 1-0 Rete di Pinamonti, Discesca di Pedersen sulla destra, pallone morbido in area dove Pinamonti stacca di testa e la mette all'angolo alla destra di Milinkovic Savic.. "La ...SECONDO TEMPO Riprende la sfida. Tornano in campo le due formazioni per disputare la ripresa, non ci sono stati cambi nell'intervallo. PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo, 1-1 ...La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Sassuolo Torino, valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.