Sassuolo | Dionisi a rischio? Ecco chi potrebbe sostituirlo

(Di sabato 10 febbraio 2024), contro il Torino è una sfida decisiva per: la sua panchina è ae i neroverdi ragionano sul possibile esonero La panchina dialnon è più così sicura. I risultati negativi delle ultime uscite hanno tolto sicurezza al tecnico e, come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport,esserci un ribaltone in casa neroverdi, specie in caso di ennesimo passo falso con il Toro. Il successoreessere Fabio Grosso, reduce da una infelice esperienza al Lione, ma che in Italia aveva guidato il Frosinone lo scorso anno alla promozione diretta.