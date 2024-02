Sarzana vuole rialzarsi Parte l’assalto al Bassano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) E’ l’occasione giusta da sfruttare per ’fare pace’ con il Vecchio Mercato. Dopo due sconfitte consecutive proprio in casa, tra campionato contro il Trissino e in Coppa Italia con l’Amatori Lodi, l’HockeyGamma Innovation stasera trova ilsperando di tornare ad essere leader della propria pista. I due scivoloni però non hanno lasciato in segno e la temuta ripercussione psicologica è stata immediatamente smentita nella difficile trasferta Grosseto. Un successo netto, quello ottenuto dai ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis la settimana scorsa in Maremma, che ha mostrato i sarzanesi determinati e concentratissimi lanciando quindi un segnale davvero importante per tutto l’ambiente che sta vivendo insieme al gruppo una stagione emozionante per altro ancora ricca di impegni importanti, tra questi anche quello europeo. Stasera dunque ci ...