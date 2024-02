Sarri su Cagliari Lazio | «Immobile? Ha fatto un goal non banale»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’allenatore dellaMaurizioha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la partita vinta contro ilL’allenatore biancoceleste Maurizioha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di. PAROLE – «Setorna a segnare con continuità per noi è solo un bene, poi l’età passa per tutti ma va trovato un punto di equilibrio. Haanche un gol non. Il senso del divertimento per una squadra è importantissimo ma non vuol dire essere superficiali. Se una squadra si diverte fa divertire anche chi la guarda, è contagioso. Poteva diventare una partita sporca, ilha15 punti su 18 in casa quindi valgono la metà classifica. ...