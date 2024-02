Sara Venerucci aggredita | identificato l' assalitore della campionessa di pattinaggio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Rimini, 10 febbraio 2024 - Denunciato a piede libero per violenza privata e danneggiamento aggravato l'uomo che il 31 ottobre scorso assalì, la riminese plurimondiale di. Una aggressione avvenuta sul lungomare di Viserba a causa di una banalissima lite stradale. La, in macchina con la figlia piccola di nove mesi, aveva compiuto una leggera invasionecorsia opposta. Questa piccola distrazione aveva indispettito il conducente che proveniva dal senso di marcia opposto: l'uomo aveva invertito il senso di marcia, raggiungendo l'autodonna, bloccandole la strada e costringendola a fermarsi. Una volta sceso dall’auto l'uomo aveva cominciato a inveire contro la, colpendo l’auto con un ...

