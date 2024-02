Santoro e Pellacani | gioie d’argento per i tuffi sincro azzurri

(Di sabato 10 febbraio 2024) Doha (Qatar), 10 febbraio 2024 – Un tuffo al cuore...di emozioni. Matteoe Chiarafanno il bis. Il duo azzurro non smette di regalare soddisfazioni e conquista la medagliaai Mondiali di Doha nelmixed. La coppia italiana si confera sul podio iridato dopo il secondo posto a Budapest 2022 e il terzo a Fukuoka 2023. Si tratta della 24esima medaglia iridata che completa la decima edizione consecutiva a podio per gli. Quasi impeccabile, ancora una volta, la prova dei due, macchiata solamente e leggermente dal triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (58.59), ma impreziosita da un super doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (68.40) che ha consentito loro di risalire dalla quarta alla seconda posizione. Vincono, con merito, ...

Si chiude con il sorriso per l’Italia questa avventura nei Mondiali di Tuffi 2024. All’Hamad Aquatic Centre di Doha, in Qatar, gli azzurri hanno ... (oasport)

