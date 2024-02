Sanremo | 11 9milioni per la serata cover

(Di sabato 10 febbraio 2024) 10.23 Ladellediè stata seguita in media da 11 milioni 893mila spettatori,pari al 67.8% di share. L'anno scorso ladedicata ai duetti e alla reinterpretazione dei successi del passato aveva raccolto in media 11 milioni 121 mila telespettatori pari al 66.5% di share. La media di share dellaè la migliore di sempre. Da quando esiste l'Auditel, dal 1987, mai unadel venerdì del Festival aveva registrato il 67.8% di share. Il miglior risultato finora era stato nel 1987 con il 67.5%

Sono stati 10 milioni e mila, pari al 60.1%, i telespettatori che hanno seguito in media la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.19 all'1.38). L'anno scorso la terza serata del festival ...