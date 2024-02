Sanremo vola Notte magica di duetti Angelina canta papà Pino E Lorella si scatena

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lami sembra un po’ esagerato, visto che qui si finisce intorno alle due. Diciamo che szza. È comunque ladiCuccarini, la highlander del Festival, lei che si aggira da queste parti dal 1987, quando all’allora Palarock fece un balletto per Pippo Baudo. Gli eroi della tv restano legati alle catene dei loro vecchi successi: "Amadeus ha insistito: ‘Se non la canti Lanon ti faccio salire sul palco’". In trasmissionesi esibisce in un medley danzato che inizia fuori dall’Ariston (sotto la pioggia) prosegue nel foyer e prosegue all’interno del teatro. Dove la aspetta un Fiorello imparruccato che suscita l’ilarità di tutto l’Ariston. "La prima cosa che vi voglio dire" dice con accento ...