Sanremo | super prezzi da festival al ristorante | 35 euro per un piatto di pasta

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) – Luci accese, musica per le strade e ristoranti sempre pieni come se fosse un normale sabato sera. A, durante il, si sa, non si dorme ed ecco che alle 3 di notte la città è ancora in pieno fermento. La vita però qui costa cara soprattutto quando si applica la ‘tariffa notturna’ ed unaaglio olio e peperoncino si paga anche 35. E’ il caso del ‘Gilda’, unal centro, vicino al mare dove per una cena post sanremese (parliamo quindi delle 2:30 circa) il menù che viene proposto è notevolmente ridotto con costi decisamente più alti e fuori mercato. Abbiamo scaricato il menù da internet e abbiamo fatto un rapido raffronto. Partiamo dall’antipasto. Se un vitello tonnato alle 20 costa 16, con la tariffa notturna il prezzo arriva a 38. Non va meglio con i primi e secondi, dove lafresca al granchio passa da 25 a 47, mentre un filetto alla griglia da 28 schizza a 45. Ma qui al ‘Gilda’ si mangia anche la pizza e in piena notte l’offerta si riduce solo a due, le più costose, ovviamente: la tartufo e la patanegra per le quali bisogna sborsare, rispettivamente, 48 e 45contro la tariffa tradizionale di 26per entrambe. E il dolce? per un tiramisù ‘solo’ 15che diventano 8 ad un orario più consono ad una cena. Insomma per una pasto post sanremese (considerando solo antipasto, primo e dolce) si può arrivare a pagare oltre 100, senza bere. E le porzioni? . Pronta e sicura la replica del titolare, Matteo Ferrua: “Sì, abbiamo un menù notturno a partire dall’una di notte. Ma inon sono folli, sono in linea con Milano. E’ una cosa che facciamo durante ilda 4 anni perché per restare aperti tutta la notte i costi sono esagerati”. Per tenere in piedi la baracca, spiega all’Adnkronos Ferrua, “dobbiamo avere il doppio personale in cucina e in sala. E poi c’è anche il piano bar con il pianista e cantante”. “Il nostro è un locale molto esclusivo e offriamo una serata completa” aggiunge il titolare spiegando che viene fatto tutto nella totale trasparenza: “Prima di fare entrare i clienti diamo una copia del menù a tutti e sa va bene sono i benvenuti”. Tutto chiaro ma resta il fatto che spendere 35per unaaglio olio e peperoncino è davvero esagerato: “Lo so” riconosce il titolare ma aggiunge: “Dietro quel prezzo c’è tutto il concetto della serata che offriamo”. L'articolo proviene da Italia Sera.