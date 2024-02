Sanremo | spunta il nome del vincitore e i fan già sognano | chi potrebbe trionfare all’Ariston

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 febbraio 2024) Chi sarà ildel Festival di2024? Chi vincerà sabato 10 febbraio? La tensione è alle stelle, ma i favoriti ci sono già. Chi vincerà2024? Questa è la domanda che sta spopolando maggiormente in queste ore. Sono finite le prime tre puntate in cui abbiamo sentito per 2 volte i brani in gara e ora tutti hanno più o meno chiara la propria preferenza. Chiaramente però ciò che sappiamo ora, in termini di classifica, è una fotografia parziale. Chi vincerà2024 (Cityrumors.it) Fonte Ansa FOTOLa prima sera hanno votato i giornalisti, poi le radio e il pubblico, ma Amadeus ha svelato solo la top 5 delle radio. Insomma, si tratta di classifiche parziali che non hanno ancora svelato cosa pensa veramente il pubblico, sovrano spesso indiscusso nel mondo della musica. Eppure il toto ...