Sanremo | scatta il bacio tra i due Big | beccati così dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il gesto di uno dei favoriti per la vittoria non passa inosservato, lei ricambia con affetto. La clip è diventata virale La 74esima edizione del Festival disi avvia verso la conclusione, cresce l’attesa in vista della serata finale che decreterà il vincitore. Impazzano le previsioni sul web, dando un’occhiata alle classifiche parziali di questi giorni non è difficile immaginare chi possa trionfare. Tra le canzoni più ascoltate e apprezzate finora, due in particolare – e un po’ a sorpresa tra l’altro. Il 74esimo Festival dista regalando tantissimi momenti emozionanti, questo è solamente l’ultimo – cityrumors.it (fonte foto ANSA)E proprio gli interpreti dei brani in questione, in lizza per il primo posto, hanno deciso di mettere da parte la competizione per omaggiarsi a vicenda. Nelleè ...