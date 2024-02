Sanremo | rivolta e rumors sul complotto | Quello che accadrà stasera | chi vince

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il caso Geolier agita il dietro le quinte del Festival di. Bordate di fischi dal pubblico dell'Ariston per la vittoria del rapper napoletano nella quarta serata, quella delle cover, che lo ha visto impegnato in un medley insieme a Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. E qualcuno tira in ballo il tema del. Seconda è arrivata Angelina Mango col quartetto d'archi dell'orchestra di Roma con La rondine del papà scomparso, l'indimenticabile Pino Mango, davanti ad Annalisa (e La Rappresentante di Lista) con Sweet dreams, quarto Ghali e Ratchopper col medley L'Italiano vero, quinto il giovane Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna. Anche sui social il grosso dei commenti dei telespettatori su X è rappresentato da giudizi risentiti, critici, quando addirittura non indignati. Il profilo Cinguetterai, per esempio, scrive: "Oggi abbiamo ...