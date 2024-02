Sanremo | pronti per la finale La battuta a Bolle e la difesa a Geolier | «Fischi ingiusti» Amadeus a Open | «Avrei voluto Mannarino»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Festival discalda i motori per la quinta e ultima serata. Oggi, sabato 10 febbraio, sarà Fiorello ad affiancaresul palco dell’Ariston. E il co-conduttore scherza subito con il super ospite Robertodopo il Travolta gate: «Volevo solo farti una domanda: per stasera hai delle sneakers?». Risate,aggiunge: «Oramai agli ospiti guardiamo subito le scarpe». Super ospite RobertoTra gli ospiti ci sarà anche il ballerino Roberto. «Una grandissima emozione tronare qui, sono già stato due volte. Quando Ama mi ha chiamato ho detto immediatamente di sì. Anche se c’è un piccolo problema perché è stata una settimana lavorativa per me molto importante. Ieri sera ero a Londra a ballare alla Royal Opera House. Ho dormito nulla ma non potevo dire di ...